ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

Μηχανικοί στο Μέιν δοκιμάζουν χιλιάδες τεμαχισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα, με στόχο να περιορίσουν τις φθορές από τον παγετό και την απόψυξη.

Σε έναν αγροτικό δρόμο στο Μέιν των ΗΠΑ, μηχανικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια ασυνήθιστη λύση, να τοποθετήσουν περίπου 20.000 μεταχειρισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα. Στόχος του πειράματος είναι να βελτιωθεί η αντοχή των δρόμων στους κύκλους παγετού και απόψυξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, αλλά και να αξιοποιηθεί ένας μεγάλος όγκος ελαστικών που καταλήγουν στα απορρίμματα.

Το Μέιν διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο χωμάτινων και χαλικόστρωτων δρόμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Τον χειμώνα, το νερό στο έδαφος παγώνει και το έδαφος σκληραίνει, ενώ όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ξεκινά η απόψυξη. Το έδαφος γίνεται τότε μαλακό και ασταθές, ενώ η διέλευση βαρέων οχημάτων ευνοεί την εμφάνιση λακκουβών, αυλακώσεων και άλλων παραμορφώσεων.

Περίπου 20.000 ελαστικά κάτω από τον δρόμο

Η ιδέα προήλθε από τον πολιτικό μηχανικό Dana Humphrey του University of Maine, ο οποίος μελέτησε τις ιδιότητες των τεμαχισμένων ελαστικών, προκειμένου να εξετάσει εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικό υλικό. Αντί το καουτσούκ να τοποθετηθεί στην επιφάνεια όπου κινούνται τα οχήματα, τα ελαστικά χρησιμοποιήθηκαν ως στρώση κάτω από το συμβατικό χαλίκι, με στόχο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το έδαφος συμπεριφέρεται απέναντι στο κρύο, το νερό και τα φορτία.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε τμήμα περίπου 183 μέτρων της Dingley Road, στο Richmond. Τα περίπου 20.000 ελαστικά κόπηκαν σε κομμάτια μεγέθους 5 έως 8 εκατοστών. Τα κομμάτια, τα οποία διατηρούσαν ακόμη τα χαλύβδινα σύρματά τους, απλώθηκαν σχηματίζοντας μια στρώση πάχους 15 έως 30 εκατοστών. Πάνω από αυτήν τοποθετήθηκαν στη συνέχεια αρκετές στρώσεις χαλικιού, ώστε ο δρόμος να αποκτήσει εμφάνιση αντίστοιχη με έναν συμβατικό χαλικόστρωτο δρόμο.

Για να παρακολουθήσουν τι συνέβαινε κάτω από την επιφάνεια, οι υπεύθυνοι του έργου εγκατέστησαν περισσότερους από 100 αισθητήρες θερμοκρασίας σε διαφορετικά βάθη του οδοστρώματος. Το σύστημα κατέγραφε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα τις μεταβολές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του δρόμου, επιτρέποντας στους ερευνητές να συγκρίνουν το πειραματικό τμήμα με άλλα σημεία που είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά με χαλίκι.

Στο πειραματικό τμήμα, ο παγετός διείσδυσε περίπου στο μισό βάθος σε σχέση με τα τμήματα που χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση. Αντίθετα, οι περιοχές που αποτελούνταν αποκλειστικά από χαλίκι υπέστησαν σημαντικές φθορές κατά την απόψυξη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα τεμαχισμένα ελαστικά ενδέχεται να περιορίζουν ορισμένες από τις επιπτώσεις που προκαλούν οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι παγώματος και απόψυξης.

Γιατί χρησιμοποιούν ελαστικά

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του υλικού είναι οι φυσικές ιδιότητες του καουτσούκ. Τα κομμάτια των ελαστικών είναι πολύ ελαφρύτερα από το χαλίκι. Το χαλίκι ζυγίζει περίπου 2.000 κιλά ανά κυβικό μέτρο, ενώ το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα περίπου 640 κιλά ανά κυβικό μέτρο.

Η διαφορά αυτή επιτρέπει τη μείωση του βάρους που δέχεται το έδαφος όταν χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες υλικού ως γέμισμα. Παράλληλα, το καουτσούκ διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες. Επειδή μεταφέρει τη θερμότητα δυσκολότερα σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά υλικά, τα τεμαχισμένα ελαστικά μπορούν να περιορίσουν τη διείσδυση των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στο έδαφος. Επιπλέον, το ακανόνιστο σχήμα των κομματιών δημιουργεί κενά μεταξύ τους, τα οποία διευκολύνουν την κίνηση του νερού κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

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