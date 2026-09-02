Χάος στην Αθήνα: «Νέκρωσαν» τα φανάρια σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και άλλες μεγάλες λεωφόρους – Τι συνέβη

Χωρίς φανάρια έμειναν για σημαντικό διάστημα αρκετοί κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα η πτώση της τάσης του ρεύματος, που είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε δρόμους με αυξημένη κίνηση, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Μεσογείων και η Αλεξάνδρας, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η απουσία των φαναριών δυσκόλεψε σημαντικά την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σε ποιους δρόμους παρουσιάστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, έναν από τους σημαντικότερους δρόμους των βορείων προαστίων, οι οδηγοί χρειάστηκε να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή σε διασταυρώσεις όπου οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούσαν.

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη Λεωφόρο Μεσογείων, ενώ χωρίς κανονική λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών έμειναν σημεία και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από το γεγονός ότι το πρόβλημα σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία η κίνηση στους δρόμους ήταν ήδη αυξημένη. Ως αποτέλεσμα, σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν ουρές οχημάτων και σημαντικές καθυστερήσεις.

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