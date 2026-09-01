«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών (vid)

Δύο γιγαντιαία ασανσέρ σε γκρεμό της Κίνας μετέτρεψαν την πολύωρη και επικίνδυνη διαδρομή των μαθητών για το σχολείο σε μια σύντομη διαδρομή ελάχιστων λεπτών.

Στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, τα παιδιά του χωριού Νιζουχέ, το οποίο βρίσκεται χωμένο στο βάθος του ομώνυμου φαραγγιού, αντιμετώπιζαν για χρόνια μια επικίνδυνη πρόκληση.

Κάθε τρεις εβδομάδες έπρεπε να σκαρφαλώνουν για περισσότερες από τρεις ώρες σε απόκρημνες πλαγιές προκειμένου να φτάσουν στο δημοτικό σχολείο του γειτονικού χωριού. Η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά όταν οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να δώσουν μια εντυπωσιακή λύση.

Το ασανσέρ που έσωσε τους μαθητές και έγινε τουριστική ατραξιόν

Το 2022 εγκαινιάστηκε Το ασανσέρ Qingyun Ladder, ύψους 268 μέτρων, ο οποίος τοποθετήθηκε απευθείας πάνω στην κατακόρυφη πλαγιά του βουνού. Το έργο επέτρεψε στα παιδιά να ανεβαίνουν στο βουνό μέσα σε λίγα λεπτά, προσελκύοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.

Η τεράστια δημοσιότητα μετέτρεψε γρήγορα την περιοχή σε τουριστικό πόλο έλξης. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το σημείο για να ζήσουν την εμπειρία της διαδρομής, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα του ασανσέρ να μην επαρκεί. Παρόλο που οι μαθητές μετακινούνταν δωρεάν, αναγκάζονταν συχνά να περιμένουν σε τεράστιες ουρές μαζί με τους τουρίστες.

Ο δεύτερος, δίδυμος γίγαντας: Από 6 ώρες σε 30 λεπτά οι μαθητές στο σχολείο

Για την αντιμετώπιση του συνωστισμού, κατασκευάστηκε πρόσφατα ένα δεύτερο πανοραμικό ασανσέρ, το Fuyao Ladder, ακριβώς δίπλα στο πρώτο. Με ύψος που φτάνει τα 288 μέτρα από τον πυθμένα του φαραγγιού, ο νέος ανελκυστήρας είναι ταχύτερος, ευρύτερος και διαθέτει 20 μέτρα μεγαλύτερο ύψος, αποτελώντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εξωτερικούς ανελκυστήρες στον κόσμο.

Χάρη στη λειτουργία και των δύο ανελκυστήρων, ο χρόνος αναμονής μειώθηκε στο μισό. Πλέον, τα παιδιά χρησιμοποιούν ένα τοπικό λεωφορείο, επιβιβάζονται στον εξωτερικό ασανσέρ και στη συνέχεια παίρνουν ένα τελεφερίκ, φτάνοντας στο σχολείο τους σε περίπου 30 λεπτά. Η συνολική διαδρομή των έξι ωρών με την επιστροφή ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε ένας από τους μαθητές, η παλιά διαδρομή απαιτούσε να κουβαλάει τα πράγματά του και να περπατάει σε ορεινά μονοπάτια όπου κάθε απροσεξία μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση. Σήμερα, η πιο κουραστική και επικίνδυνη μετακίνηση έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές στον κόσμο.

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