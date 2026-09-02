Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Συνολικά 29.948 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ προσλαμβάνονται για το σχολικό έτος 2026-27 σε Ειδική και Γενική Αγωγή.

Το Yπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε την Τρίτη στην πρόσληψη συνολικά 29.948 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το διδακτικό έτος 2026-27.

Από το σύνολο των προσλήψεων, 23.162 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 6.786 αφορούν ΕΕΠ και ΕΒΠ. Παράλληλα, 142 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν:

11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης

Οι προσλήψεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν:

3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων ΕΑΕ.

4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης.

200 εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

142 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Δεν καλύφθηκαν 35 θέσεις, εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν προσλήψεις στην ΕΑΕ για υποψηφίους με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Επιπλέον, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διατέθηκαν για πρόσληψη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6.786 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε επίσης στην πρόσληψη 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

1.647 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

4.080 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη στήριξη)

381 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

678 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Για 108 θέσεις δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για την κάλυψή τους.

Παράλληλα, προσλήφθηκε ένας αναπληρωτής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες, όπου απαιτείται, καθώς και για την ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

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