Ποια είναι η Ναΐμα Γερασοπούλου που σήκωσε τη γαλανόλευκη στο «Μουντιάλ» του Τάνγκο
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Η Ναΐμα Γερασοπούλου στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Τάνγκο 2026, υψώνοντας περήφανα την ελληνική σημαία στο Μπουένος Άιρες.
Η καρδιά του παγκόσμιου χορού χτύπησε σε γαλανόλευκους ρυθμούς μέσα στο Μπουένος Άιρες. Η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντινός παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, καθήλωσαν κριτές και κοινό, κατακτώντας την απόλυτη κορυφή και τον τίτλο των παγκόσμιων πρωταθλητών στη μεγαλοπρεπή διοργάνωση Tango de Pista 2026.
Η στιγμή της στέψης ήταν απλά μαγική. Σε ένα κατάμεστο θέατρο που δονούνταν από τα θερμά χειροκροτήματα και με τα κομφετί να λούζουν τη σκηνή, οι δύο κορυφαίοι χορευτές σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο του λεγόμενου «Μουντιάλ του Τάνγκο».
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