Κωνσταντινούπολη: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος
Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:00, 18 ναυτικά μίλια νότια της Σιλιβρίας.
Στο σημείο έσπευσαν πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουν με 10 μέλη του πληρώματος του ενός από τα δύο πλοία, του Tugberk Imamoglu. Το δεύτερο πλοίο, το Alsu, φέρεται να μην έχει εμφανή ζημιά από τη σύγκρουση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τουρκικών αρχών, το Alsu κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, ενώ το Tugberk Imamoglu έπλεε από το λιμάνι του Ακκεντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μαύρη Θάλασσα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 10 μελών του πληρώματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
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