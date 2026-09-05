Αράχνες μεγέθους μπάλας του τένις κάνουν επιδρομή σε σπίτια: Τι συστήνουν οι ειδικοί

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της λεγόμενης «εποχής των αραχνών» στη Βρετανία, καθώς τα αρσενικά αναζητούν τα θηλυκά και συχνά καταλήγουν μέσα στα σπίτια

Τα νοικοκυριά στη Βρετανία καλούνται να προετοιμαστούν για την εποχή των αραχνών, καθώς τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αυξηθούν οι εμφανίσεις τους μέσα στα σπίτια.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας περιόδου ζευγαρώματος, η οποία συνήθως διαρκεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου μια περίοδο κατά την οποία, τα αρσενικά αναζητούν θηλυκά, τα οποία παραμένουν ως επί το πλείστον σε ένα σημείο.

Ορισμένες αρσενικές αράχνες μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 10 εκατοστά, περίπου δηλαδή όσο και η διάμετρος μιας μπάλας του τένις. Ωστόσο, παρά το μέγεθός τους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περισσότερες αράχνες στη Βρετανία είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο.

Πώς να κρατήσετε τις αράχνες έξω από το σπίτι

Ένας από τους απλούστερους τρόπους είναι να περιορίσετε την ακαταστασία, μιας και οι αράχνες προτιμούν σκοτεινά σημεία γεμάτα με αντικείμενα, επομένως ένα καλό συμμάζεμα σε ντουλάπες και αποθηκευτικούς χώρους μπορεί να βοηθήσει. Συνιστάται, επίσης να αφήνετε περισσότερο φυσικό φως να μπαίνει στο σπίτι, καθώς οι αράχνες προτιμούν σκοτεινά σημεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι χαραμάδες όπως πόρτες, παράθυρα, αλλά και κενά σε δάπεδα και οροφές τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημεία εισόδου, οπότε αξίζει να ελεγχθούν και να σφραγιστούν. Μια ακόμη συμβουλή που αναφέρεται είναι η χρήση φλούδων εσπεριδοειδών, όπως πορτοκάλι, λεμόνι ή λάιμ, κοντά σε εισόδους και περβάζια, καθώς οι μυρωδιές αυτές είναι δυσάρεστες για πολλά έντομα και αράχνες, σύμφωνα με τον οικολόγο καθηγητή Adam Hart.

Η «εποχή των αραχνών» δεν κρατά για πάντα

Οι ειδικοί πάντως συμβουλεύουν να μην σκοτώνουμε τις αράχνες, καθώς έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα.

Ο Hart ανέφερε ότι σε σχετική μελέτη οι εμφανίσεις τους μειώνονταν αισθητά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Έτσι, όσοι δεν είναι ιδιαίτερα φίλοι των αραχνών μπορούν να κάνουν λίγη υπομονή, καθώς η εποχική έξαρση δεν διαρκεί για πάντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ