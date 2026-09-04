Γδύθηκε και ξάπλωσε για ηλιοθεραπεία στην μέση του αυτοκινητόδρομου: Διακοπές σε νησί(δα)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Γδύθηκε και ξάπλωσε για ηλιοθεραπεία στην μέση του αυτοκινητόδρομου: Διακοπές σε νησί(δα)
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Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, όταν είδαν μια νεαρή γυναίκα να γδύνεται, να στρώνει την πετσέτα της στη διαχωριστική νησίδα και να ξαπλώνει για ηλιοθεραπεία.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Μόσχα, όταν μια νεαρή γυναίκα αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η γυναίκα φαίνεται να γδύνεται, να απλώνει την πετσέτα της και να ξαπλώνει στη διαχωριστική νησίδα, αφήνοντας έκπληκτους τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι «διακοπές» κράτησαν λίγο

Η ασυνήθιστη ηλιοθεραπεία, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ καθώς οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και περιπολικό της τροχαίας έφτασε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τη γυναίκα από τον αυτοκινητόδρομο, βάζοντας τέλος στις «μίνι διακοπές» της.

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