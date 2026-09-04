Γδύθηκε και ξάπλωσε για ηλιοθεραπεία στην μέση του αυτοκινητόδρομου: Διακοπές σε νησί(δα)
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Μόσχα, όταν μια νεαρή γυναίκα αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η γυναίκα φαίνεται να γδύνεται, να απλώνει την πετσέτα της και να ξαπλώνει στη διαχωριστική νησίδα, αφήνοντας έκπληκτους τους διερχόμενους οδηγούς.
Οι «διακοπές» κράτησαν λίγο
Η ασυνήθιστη ηλιοθεραπεία, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ καθώς οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και περιπολικό της τροχαίας έφτασε στο σημείο.
Russian woman stripped naked in the middle of a highway and decided to sunbathe
Her mini vacation ended predictably — a traffic police patrol showed up. pic.twitter.com/bWhPX1wqco— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026
Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τη γυναίκα από τον αυτοκινητόδρομο, βάζοντας τέλος στις «μίνι διακοπές» της.