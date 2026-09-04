«Ο άνθρωπος θα είχε πάει στη Σελήνη πριν 1.000 χρόνια»: Γνωστός ιστορικός διχάζει με αφορμή την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν άλλαξε μόνο τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, αλλά μπορεί να ανέκοψε και την τεχνολογική εξέλιξη της Δύσης, σύμφωνα με τη θεωρία του ιστορικού και μελετητή της ρωμαϊκής μηχανικής.

Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μπορεί να καθυστέρησε την τεχνολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας για αιώνες, σύμφωνα με τον Ισπανό ιστορικό και μελετητή της ρωμαϊκής μηχανικής Ισαάκ Μορένο Γάγιο, ο οποίος υποστηρίζει μάλιστα ότι, αν η Ρώμη δεν είχε καταρρεύσει, ο άνθρωπος ίσως να είχε φτάσει στη Σελήνη ήδη πριν από 1.000 χρόνια.

Ο Μορένο Γάγιο υποστηρίζει ότι η κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προκάλεσε μια βαθιά τεχνολογική και θεσμική ρήξη. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή, μαζί με την εξαφάνιση της ρωμαϊκής πολιτικής και διοικητικής δομής χάθηκε σημαντικό μέρος της τεχνικής γνώσης που είχε συσσωρευτεί επί αιώνες.

Η γνώση που χάθηκε μετά την πτώση της Ρώμης

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βασίλεια που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας δεν διέθεταν τους απαραίτητους πόρους για να χρηματοδοτήσουν εξειδικευμένους τεχνίτες, να συντηρήσουν τις τεράστιες υποδομές που είχαν κληρονομήσει από τους Ρωμαίους και κυρίως να μεταφέρουν τη σχετική τεχνογνωσία στις επόμενες γενιές, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε όλη η εξέλιξη και όλη η τεχνική.

Ο ιστορικός θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της γνώσης γύρω από τη μηχανική και τις κατασκευές σταδιακά ξεχάστηκε, με αποτέλεσμα η πτώση της Ρώμης να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο καμπής για την τεχνολογική πορεία της Δύσης. Η άποψη αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί κοινά αποδεκτό ιστορικό συμπέρασμα.

Τι ισχύει για τον Καρλ Σέιγκαν

Ο Μορένο Γάγιο έχει συνδέσει τη συγκεκριμένη ιδέα και με τον Αμερικανό αστρονόμο και αστροφυσικό Καρλ Σέιγκαν, ο οποίος είχε μιλήσει για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως μια χαμένη ευκαιρία για την επιστημονική πρόοδο. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία ότι ο Σέιγκαν είχε πει κυριολεκτικά πως η ανθρωπότητα θα μπορούσε να έχει φτάσει στη Σελήνη πριν από 1.000 χρόνια.

Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ουσιαστικά μια αντι-factual υπόθεση του Μορένο Γάγιο: ένα σενάριο για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε καταρρεύσει. Ιστορικοί επισημαίνουν επίσης ότι η επιστημονική και τεχνική γνώση δεν εξαφανίστηκε πλήρως μετά την πτώση της Ρώμης, αλλά συνέχισε να αναπτύσσεται σε διαφορετικές περιοχές και πολιτισμούς.

Παρά τη διαφωνία γύρω από το πόσο πίσω πήγε πραγματικά η τεχνολογία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία παραμένει μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικά και οργανωτικά δυνάμεις της αρχαιότητας. Το τεράστιο δίκτυο δρόμων, γεφυρών, λιμανιών και υδραγωγείων της συνέδεε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

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