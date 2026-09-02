«Είστε τραμπούκος και άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ»: Η ατάκα της Κωνσταντοπούλου προς Κουκουλόπουλο που ανέβασε την ένταση στη Βουλή

Η διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελίχθηκε σε νέα κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο την απόφαση να μην υπάρξει συζήτηση πριν από την ψηφοφορία και την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε στη Βουλή η διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε' Αντιπροέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Πάρι Κουκουλόπουλο να συγκρούονται έντονα.

Καθώς η διαδικασία εκλογής αντιπροέδρων δεν προβλέπει συζήτηση, οι εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν την προηγούμενη εκλογή της κ. Ακρίτα κατά τη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση του προεδρεύοντος Πάρι Κουκουλόπουλου να διακοπεί η συνεδρίαση ώστε να ξεκινήσει στις 12:30 η προγραμματισμένη ψηφοφορία προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ» – «Είστε τραμπούκος!»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο και χαρακτήρισε τον κ. Κουκουλόπουλο «άξιο αντιπρόεδρο της ΝΔ», επιμένοντας να υπάρξει συζήτηση για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος της αφαίρεσε τον λόγο, δηλώνοντας ότι «η χυδαιότητα» απέναντί μου δεν είναι ανεκτή. Εκτός μικροφώνου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου του απάντησε: «Είστε τραμπούκος!».

Μετά τις παρεμβάσεις των βουλευτών Γιαννούλη και Μηταράκη, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η ψηφοφορία. Η θέση της Ε' Αντιπροέδρου αναμένεται να παραμείνει κενή, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.

Η κόντρα για την ψήφο του 2023

Κατά την τελευταία του παρέμβαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης κατέθεσε έγγραφο από την εκλογή αντιπροέδρων του 2023. Όπως υποστήριξε, από το έγγραφο προκύπτει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταψηφίσει τότε την Όλγα Γεροβασίλη, την οποία χαρακτήρισε «μοναδική υποψήφια γυναίκα» στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο κ. Μηταράκης χρησιμοποίησε το στοιχείο αυτό για να κατηγορήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «υποκρισία».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ