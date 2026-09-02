«Είστε τραμπούκος και άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ»: Η ατάκα της Κωνσταντοπούλου προς Κουκουλόπουλο που ανέβασε την ένταση στη Βουλή
Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε στη Βουλή η διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε' Αντιπροέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Πάρι Κουκουλόπουλο να συγκρούονται έντονα.
Καθώς η διαδικασία εκλογής αντιπροέδρων δεν προβλέπει συζήτηση, οι εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν την προηγούμενη εκλογή της κ. Ακρίτα κατά τη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση του προεδρεύοντος Πάρι Κουκουλόπουλου να διακοπεί η συνεδρίαση ώστε να ξεκινήσει στις 12:30 η προγραμματισμένη ψηφοφορία προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
«Άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ» – «Είστε τραμπούκος!»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε τον λόγο και χαρακτήρισε τον κ. Κουκουλόπουλο «άξιο αντιπρόεδρο της ΝΔ», επιμένοντας να υπάρξει συζήτηση για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος της αφαίρεσε τον λόγο, δηλώνοντας ότι «η χυδαιότητα» απέναντί μου δεν είναι ανεκτή. Εκτός μικροφώνου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου του απάντησε: «Είστε τραμπούκος!».
Μετά τις παρεμβάσεις των βουλευτών Γιαννούλη και Μηταράκη, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η ψηφοφορία. Η θέση της Ε' Αντιπροέδρου αναμένεται να παραμείνει κενή, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.
Η κόντρα για την ψήφο του 2023
Κατά την τελευταία του παρέμβαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης κατέθεσε έγγραφο από την εκλογή αντιπροέδρων του 2023. Όπως υποστήριξε, από το έγγραφο προκύπτει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταψηφίσει τότε την Όλγα Γεροβασίλη, την οποία χαρακτήρισε «μοναδική υποψήφια γυναίκα» στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ο κ. Μηταράκης χρησιμοποίησε το στοιχείο αυτό για να κατηγορήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «υποκρισία».
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