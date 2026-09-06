Μητσοτάκης για Τέμπη: «Έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση, είμαστε στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού» (vid)

Στην πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τον σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας την κριτική περί «υποσχέσεων του αέρα».

Στην πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τον σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου παραμένουν «υποσχέσεις του αέρα», υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα.

«Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του αέρα αναφέρεστε», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με πλήρη τηλεδιοίκηση.

Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον σιδηρόδρομο και για τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να ενισχύσει την ασφάλεια των μετακινήσεων.

«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας»

Η πλήρης τηλεδιοίκηση στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη αποτελεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ένα από τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του δικτύου και της ενίσχυσης των δικλίδων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο.