Ο Μητσοτάκης δέχτηκε ερώτηση από... την Αυστραλία στην ΔΕΘ: «Η επιστολική ψήφος είναι κατάκτηση» (vid)

Σε ερώτηση που δέχθηκε από την Αυστραλία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο όπου βρίσκονται μέσω της επιστολικής ψήφου.

Μια ξεχωριστή παρουσία στη φετινή ΔΕΘ τράβηξε την προσοχή, καθώς στις ερωτήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν συμμετείχαν μόνο ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και ένα μέσο από την Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτηση από το Neos Kosmos Australia, ελληνικό μέσο ενημέρωσης που δραστηριοποιείται στην Αυστραλία που αφορούσε την συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο «κατάκτηση» για τους Έλληνες του εξωτερικού, εξηγώντας ότι δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και είτε διαμένει μόνιμα είτε βρίσκεται προσωρινά στο εξωτερικό να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο όπου βρίσκεται.

Διευκόλυνση της συμμετοχής στις εκλογές

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του μέτρου για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ομογενών, αλλά και συνολικά των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, στην εκλογική διαδικασία.

Με την επιστολική ψήφο, όπως ανέφερε, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στην Ελλάδα.

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