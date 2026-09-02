Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών μάς έπληξε πολιτικά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είχε πολιτικό κόστος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν επηρεάστηκε η αξία της ελληνικής οικογένειας.

Στις πολιτικές επιπτώσεις που είχε η ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Live You», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke ατζέντα, αλλά και τις πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος. σημείωσε ότι ένα μέρος των πολιτών αισθάνθηκε πως οι ευαισθησίες και οι προβληματισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί, γεγονός που, όπως εκτίμησε, είχε πολιτικό αντίκτυπο. «Κάποιοι πολίτες αισθάνθηκαν ότι κάποιες ευαισθησίες τους δεν έγιναν αποδεκτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο γάμος των ομόφυλων δεν είναι κομμάτι της woke ατζέντας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε παράλληλα ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν αποτελεί αναγκαστικά μέρος της λεγόμενης «woke ατζέντας». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ και στην πολιτική που ακολουθεί απέναντι σε ζητήματα που συνδέονται με τη woke ατζέντα.Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αντίθετος με τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στο κυβερνητικό σχήμα των ΗΠΑ υπάρχει υπουργός Οικονομικών που είναι ομοφυλόφιλος και παντρεμένος με άνδρα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος και έχει παντρευτεί άνδρα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπογραμμίσει ότι, κατά την άποψή του, η συζήτηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν ταυτίζεται απόλυτα με την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη woke ατζέντα.

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