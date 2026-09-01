Κοντά στην Εθνική μπάσκετ ο Βασίλης Κικίλιας

Στο ΟΑΚΑ για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μας με την Ισπανία βρέθηκε τη Δευτέρα (31/8) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (31/8) ο Βασίλης Κικίλιας. Άλλωστε ως πρώην καλαθοσφαιριστής και ο ίδιος δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς.

Η Εθνική μας έδινε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με την Ισπανία και ήθελε τη νίκη έτσι ώστε να μείνει «ζωντανή» για την πρόκριση. Μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη ματς, η «Γαλανόλευκη» κατάφερε να κερδίσει στην παράταση με 108-106 ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού έζησε με ιδιαίτερη αγωνία τον αγώνα, όπως και οι συνολικά 17-18 χιλιάδες Έλληνες οπαδοί που γέμισαν το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Φυσικά στο τέλος ο κ. Κικίλιας χάρηκε ιδιαίτερα τη νίκη αυτή και χειροκρότησε θερμά τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες.