Τρίχρονο αγόρι ονειρεύεται την πτώση των Δίδυμων Πύργων: Η σοκαριστική σύνδεση που εντόπισε η μητέρα του με θύμα της επίθεσης

«Δεν είμαι ο Cade». Αυτή ήταν μία από τις φράσεις που άρχισε να επαναλαμβάνει ένα μικρό αγόρι, μαζί με περιγραφές ενός κτιρίου που εξερράγη και μιας πτώσης. Η μητέρα του σύντομα βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη σύμπτωση.

Ένα τρίχρονο αγόρι άρχισε να ξυπνά μέσα στη νύχτα τρομαγμένο, περιγράφοντας όνειρα στα οποία εργαζόταν σε έναν ψηλό ουρανοξύστη και μπορούσε να βλέπει το Άγαλμα της Ελευθερίας από το γραφείο του.

Η μητέρα του, Μόλι Κερνέτ, αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για ζωηρή παιδική φαντασία με τον πατέρα του, Ρικ, να συμφωνεί, σημειώνοντας πως ο Κέιντ δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Νέα Υόρκη και πως κανείς στην οικογένεια δεν είχε σχέση με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Ωστόσο, σύντομα το παιδί άρχισε να εμφανίζει έντονο φόβο για τα αεροπλάνα. Δεν φοβόταν να πετάξει, αλλά έδειχνε τρομοκρατημένο όταν τα έβλεπε στον ουρανό, ενώ η οικογένεια δυσκολευόταν ακόμη και να διασχίσει το κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο, λόγω της αντίδρασής του στους ψηλούς ουρανοξύστες.

«Το κτίριο χτυπήθηκε και έπεσα»

Η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο Κέιντ άρχισε να δίνει συγκεκριμένες περιγραφές. Σύμφωνα με τη μητέρα του, της είπε ότι βρισκόταν σε ένα κτίριο που χτυπήθηκε από κάτι, ότι εξερράγη και πως ο ίδιος έπεσε. Παράλληλα, επέμενε ότι το όνομά του δεν ήταν πραγματικά Κέιντ.

Η μητέρα του αναζήτησε απαντήσεις στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με όσα διηγήθηκε στην εκπομπή The Ghost Inside My Child, μια άλλη μητέρα της έστειλε πληροφορίες για έναν άνδρα που εργαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, όταν είδε τη φωτογραφία και το βιογραφικό του άνδρα, εντόπισε ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατό του και όσα περιέγραφε ο Κέιντ. Δεν επικοινώνησε ποτέ με την οικογένεια του άνδρα, καθώς δεν ήθελε να διαταράξει το πένθος της.

Μια δύσκολη καθημερινότητα

Αυτή η ιστορία όμως είχε επιπτώσεις και στην καθημερινότητα του παιδιού, καθώς σύμφωνα με την μητέρα του, άλλα παιδιά τον αποκαλούσαν ψεύτη, ορισμένοι γονείς δεν ήθελαν τα παιδιά τους να παίζουν μαζί του, ενώ οι δάσκαλοί του δυσκολεύονταν να διαχεριστούν τις αντιδράσεις του μέσα στην τάξη.

Παρά αυτές τις δυσκολίες, οι γονείς του θέλουν ο Κέιντ να ζήσει όσο γίνεται πιο φυσιολογικά την παιδική του ηλικία, και αυτή είναι η προτεραιότητά τους.

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