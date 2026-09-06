Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο μιας «βαμπίρ» γυναίκας που θάφτηκε πριν από 400 χρόνια

Το σημείο όπου είχε ταφεί αποτελούσε ένα μεγάλο, ανώνυμο νεκροταφείο

Ένα δρεπάνι ήταν τοποθετημένο στον λαιμό της νεαρής γυναίκας. Στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού της είχαν δέσει τρία κομμάτια ξύλου, καρφωμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ένα τριγωνικό «λουκέτο». Τα δύο αυτά αντικείμενα εντόπισαν αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον τάφο της στο Πιεν (Pień) της Πολωνίας, το 2022.

Το σημείο όπου είχε ταφεί αποτελούσε ένα μεγάλο, ανώνυμο νεκροταφείο. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Νικολάου Κοπέρνικου ερευνά την περιοχή εδώ και περίπου 17 χρόνια, από το 2005.

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