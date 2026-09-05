Βρήκε χιλιάδες ευρώ έξω από το μαγαζί του και τα επέστρεψε: Η πράξη εντιμότητας καταστηματάρχη στα Χανιά

Ο Γιώργος Κύρου βρήκε έξω από το κατάστημά του μεγάλο χρηματικό ποσό, που φαίνεται να ήταν είσπραξη επιχείρησης, και φρόντισε να επιστραφεί στους ιδιοκτήτες

Μια πράξη εντιμότητας σημειώθηκε στα Χανιά, όταν καταστηματάρχης βρήκε έξω από την επιχείρησή του μεγάλο χρηματικό ποσό και αποφάσισε να το επιστρέψει στους ανθρώπους που το είχαν χάσει.

Βρήκε τα χρήματα έξω από το κατάστημα

Ο Γιώργος Κύρου, ιδιοκτήτης καταστήματος μπουγάτσας κοντά στο ΚΤΕΛ Χανίων, εντόπισε τα χρήματα πεσμένα στην είσοδο της επιχείρησής του στις αρχές της εβδομάδας. Όπως όλα έδειχναν, επρόκειτο για την είσπραξη της ημέρας κάποιας επιχείρησης. Ο ίδιος, μιλώντας στο Kriti360, εξήγησε ότι περίμενε να εμφανιστεί κάποιος για να αναζητήσει τα χρήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα τα παρέδιδε στην Αστυνομία. «Περιμέναμε να έρθει κάποιος να τα αναζητήσει. Αν δεν ερχόταν κανείς μέχρι να κλείσουμε, θα τα παραδίδαμε στην Αστυνομία», ανέφερε.

Τελικά, το ίδιο μεσημέρι δέχθηκε τηλεφώνημα από τους ανθρώπους που αναζητούσαν τα χρήματα. «Ευτυχώς πήραν τηλέφωνο το μεσημέρι, τους είπαμε να έρθουν και την επόμενη μέρα ήρθαν και πήραν τα χρήματα», περιέγραψε. Ο κ. Κύρου ανέφερε ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να μετρήσει το ποσό. «Δεν τα μέτρησα αλλά ήταν αρκετά και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ήταν από ταμείο. Εμείς όπως τα βρήκαμε έτσι τα δώσαμε», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό.

Το περιστατικό επιβεβαιώνουν και γειτονικοί καταστηματάρχες, ενώ το ακριβές χρηματικό ποσό δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντως, φέρεται να ανερχόταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.Ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, η συγκεκριμένη κίνηση αναδεικνύει την αξία της εντιμότητας και της υπευθυνότητας στην καθημερινότητα.

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