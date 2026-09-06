Βρήκαμε ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ από το 1969: H «ποδοσφαιρική γεωγραφία» που δεν υπάρχει πια

Βρήκαμε ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ του 1969. Το 111, η ταινία εγκυρότητας και η αναμονή για την Ιταλία σε ένα ταξίδι στη ρομαντική Ελλάδα.

Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που λειτουργούν σαν χρονομηχανές. Δεν χρειάζονται ρεύμα, ούτε οθόνες. Αρκεί η μυρωδιά του παλιού χαρτιού, λίγο ξεθωριασμένο μελάνι και μια ημερομηνία: 22 Ιουνίου 1969.

Έπεσε στα χέρια μας μια φωτογραφία από ένα αυθεντικό δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ εκείνης της εποχής. Μια εποχή που το Σαββατοκύριακο μύριζε τρανζιστοράκι κολλημένο στο αυτί και ελπίδα. Τότε που το όνειρο της ελληνικής οικογένειας για μια καλύτερη ζωή, ένα καινούργιο σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, στοίχιζε μόλις 2,50 δραχμές, όσο έκανε δηλαδή η μία στήλη.

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