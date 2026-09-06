Το αρχαίο μνημείο των 40.000 τόνων που δεν γνωρίζουμε πως και γιατί χτίστηκε: Η άγνωστη ιστορία του Rujm el-Hiri

Από το έδαφος μοιάζει σχεδόν αόρατο. Από ψηλά, όμως, αποκαλύπτεται ένα εντυπωσιακό πέτρινο σύμπλεγμα ηλικίας περίπου 5.500 ετών. Το Rujm el-Hiri κρύβει ακόμη ένα βασικό μυστικό: ποιος το έχτισε και για ποιον σκοπό;

Στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανάμεσα στην Συρία και το Ισραήλ, βρίσκεται ένα από τα πιο αινιγματικά αρχαία μνημεία της περιοχής. Το Rujm el-Hiri αποτελείται από πέντε ομόκεντρους κύκλους από βασάλτη, συνολικού βάρους άνω των 40.000 τόνων, ενώ ο μεγαλύτερος έχει διάμετρο που ξεπερνά τα 150 μέτρα. Κατασκευάστηκε πιθανότατα γύρω στο 3.500 π.Χ., όμως μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό ποιος το δημιούργησε ούτε ποιος ήταν ο αρχικός του σκοπός.

Το εντυπωσιακό είναι ότι από το έδαφος μεγάλο μέρος της κατασκευής δύσκολα γίνεται αντιληπτό, καθώς η κυκλική διάταξη, που θυμίζει στόχο, αποκαλύπτεται πολύ πιο καθαρά από ψηλά. Το μνημείο έγινε γνωστό στους αρχαιολόγους το 1967, όταν αεροφωτογραφίες αποκάλυψαν τους πέτρινους κύκλους γύρω από έναν κεντρικό τύμβο.

Ένα τεράστιο μνημείο χωρίς γνωστό δημιουργό

Σε αντίθεση με μνημεία όπως το Stonehenge, το Rujm el-Hiri δεν βασίζεται σε λίγους τεράστιους ογκόλιθους, αλλά το μέγεθός του οφείλεται κυρίως σε χιλίαδες μικρότερες πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των κυκλικών τοίχων.

Στο κέντρο βρίσκεται ένας τύμβος ύψους περίπου πέντε μέτρων, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ταφικός θάλαμος μήκους περίπου έξι μέτρων. Η ηλικία του μνημείου υπολογίζεται κυρίως από ευρήματα κεραμικής και εργαλεία από πυρόλιθο και δείχνουν ότι η κατασκευή μπορεί να ξεκίνησε γύρω στο 3.500 π.Χ. και να επεκτάθηκε ή να τροποποιήθηκε σταδιακά κατά τις επόμενες δύο χιλιετίες.

Το μνημείο είναι επίσης γνωστό με την εβραϊκή ονομασία Gilgal Refaim, που αποδίδεται ως «τροχός των γιγάντων», ωστόσο, ούτε αυτή η ονομασία δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα, το οποίο είναι ποιοι ήταν οι άνθρωποι που το δημιούργησαν;

Ήταν αρχαίο αστρονομικό «ημερολόγιο»;

Μία από τις θεωρίες συνδέει το Rujm el-Hiri με την αστρονομία, καθώς ορισμένα από τα ανοίγματα της κατασκευής έχουν συσχετιστεί με την ανατολή του Ήλιου κατά τα θερινά και χειμερινά ηλιοστάσια, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι το μνημείο μπορεί να λειτουργούσε ως ουράνιος δείκτης ή ημερολόγιο.

Νεότερη έρευνα, όμως, που βασίστηκε σε γεωφυσικά δεδομένα και δημοσιεύθηκε στο Remote Sensing, αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, καθώς οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γεωλογικές μεταβολές στην περιοχή προκάλεσαν με την πάροδο του χρόνου μετατόπιση και περιστροφή του μνημείου. Επομένως, η σημερινή θέση των εισόδων και των ακτινωτών τοίχων δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην αρχική τους θέση πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή διάταξη δεν μπορεί από μόνη της να επιβεβαιώσει ότι το Rujm el-Hiri είχε σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζεται με συγκεκριμένα ουράνια σώματα.

Παρά τις διαφορετικές θεωρίες, το μνημείο εξακολουθεί να αποτελεί ένα αρχαιολογικό αίνιγμα. Τουρίστες μπορούν να επισκεφτούν το μνημείο, καθώς είναι ανοιχτό και επισκέψιμο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ