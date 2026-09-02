«Σαν άλλος Χαλκ»: Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε όχημα 2 τόνων με τα δόντια (vid)

Ο Γιώργος Πολύχρος εντυπωσίασε τραβώντας με τα δόντια του ένα Ford Ranger Raptor βάρους περίπου δύο τόνων, ενώ πρώην συμπαίκτριές του κατέγραφαν την προσπάθεια.

Ο Γιώργος Πολύχρος ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Survivor 2026, τόσο για τις επιδόσεις του στα αγωνίσματα όσο και για τις ιδιαίτερες δοκιμασίες στις οποίες συμμετείχε. Αυτή τη φορά, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μια διαφορετική πρόκληση, καταφέρνοντας να μετακινήσει με τα δόντια του ένα όχημα βάρους περίπου δύο τόνων.

Ο ίδιος μοιράστηκε τη συγκεκριμένη προσπάθεια μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram. Στο βίντεο φαίνεται να δαγκώνει ένα ειδικό σκοινί, το οποίο είναι συνδεδεμένο στον προφυλακτήρα ενός Ford Ranger Raptor, και να προσπαθεί να το τραβήξει επιστρατεύοντας όλη του τη δύναμη. Τελικά, καταφέρνει να μετακινήσει το όχημα, ολοκληρώνοντας τη δύσκολη δοκιμασία.

Οι πρώην συμπαίκτριές του κατέγραφαν την προσπάθεια

Την προσπάθεια του Γιώργου Πολύχρου παρακολουθούσαν δύο πρώην συμπαίκτριές του από το Survivor, η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα. Κατέγραφαν με την κάμερα τη στιγμή και δεν έκρυψαν την έκπληξή τους βλέποντας τον πρώην συμπαίκτη τους να καταφέρνει να τραβήξει το όχημα.

Ο Γιώργος Πολύχρος είχε ξεχωρίσει στο Survivor 2026 για τη σωματική του δύναμη, αλλά και για τις ιδιαίτερες επιλογές του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο παιχνίδι. Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του, είχε μοιραστεί στα social media ότι το ταξίδι του στο Survivor ήταν μια μοναδική εμπειρία.

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