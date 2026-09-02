Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο... Κριστιάνο Ρονάλντο: Tου έστειλε 100 ευρώ με IRIS!

Η γυναίκα πείστηκε ότι ο Ρονάλντο ήθελε να τη βοηθήσει μέσω του φιλανθρωπικού του έργου, όμως η βιντεοκλήση ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Μια βιντεοκλήση μπορεί πλέον να μοιάζει τόσο αληθινή, ώστε να πείσει ακόμη και κάποιον ότι στην άλλη άκρη της οθόνης βρίσκεται ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό ακριβώς συνέβη σε γυναίκα στην Πάτρα, η οποία πίστεψε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τελικά έστειλε χρήματα σε απατεώνα.

Η γυναίκα, γνωστή ως κυρία Νικολίτσα, είχε αρχικά επικοινωνία με ένα άτομο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, το οποίο παρουσιάστηκε ως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Για να την πείσει ότι δεν επρόκειτο για απάτη, ο δράστης χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και στο οποίο εμφανιζόταν ο Ρονάλντο.

Το κόλπο με τα 100 ευρώ

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια στην εφημερίδα «Γνώμη», ο υποτιθέμενος Ρονάλντο της είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου. Για να γίνει, όπως της παρουσιάστηκε, η συγκεκριμένη διαδικασία, της ζήτησε να καταβάλει συνολικά 100 ευρώ, σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω IRIS, υποσχόμενος ότι θα της τα επέστρεφε πολλαπλάσια.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι πείστηκε ακόμη περισσότερο όταν είδε τον Ρονάλντο σε βίντεο, μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο, να της μιλά και να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Έστειλε τελικά τα χρήματα, για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης.

Η υπόθεση αναδεικνύει έναν από τους κινδύνους της εποχής των deepfakes και της τεχνητής νοημοσύνης. Εικόνα και ήχος μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από επιτήδειους ώστε να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά πειστικό σκηνικό και να κάνουν το θύμα να πιστέψει ότι συνομιλεί πραγματικά με ένα γνωστό πρόσωπο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εμφανίζεται ολοένα συχνότερα σε διαδικτυακές πλατφόρμες, με τους απατεώνες να αξιοποιούν τη δημοφιλία γνωστών προσώπων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και στη συνέχεια να τους αποσπάσουν χρήματα.

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