Ούτε το ψυγείο ούτε το air condition: Η ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να ανεβάζει τον λογαριασμό

Ο ηλεκτρικός φούρνος είναι μία από τις συσκευές του σπιτιού που μπορούν να καταναλώνουν αρκετή ενέργεια, όχι μόνο όταν μαγειρεύουμε

Πολλές ηλεκτρικές συσκευές παραμένουν συνεχώς στην πρίζα, αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση του ρεύματος του σπιτιού, αναμέσά τους και ο ηλεκτρικός φούρνος, ο οποίος καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας κατά την λειτουργία του.

Ένας συνηθισμένος φούρνος έχει ισχύ περίπου 2.000 έως 5.000 W, αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη ενός ψυγείου, καθώς πρέπει να φτάσει και να διατηρήσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο η πραγματική κατανάλωση, βέβαια, εξαρτάται από το μοντέλο, το μέγεθος και τη συχνότητα χρήσης.

Κατανάλωση ακόμα και κατά την αναμονή

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, είναι πως ο φούρνος μπορεί να καταναλώσει ενέργεια ακόμα και όταν δεν μαγειρεύουμε και αυτό συμβαίνει επειδή αρκετά μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρονικό ρολόι ή οθόνη που παραμένει ενεργή σε κατάσταση αναμονής.

Υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση:

Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα κατά το μαγείρεμα, καθώς χάνεται θερμότητα και ο φούρνος χρειάζεται επιπλέον ενέργεια για να επανέλθει στη θερμοκρασία του.

κατά το μαγείρεμα, καθώς χάνεται θερμότητα και ο φούρνος χρειάζεται επιπλέον ενέργεια για να επανέλθει στη θερμοκρασία του. Σβήστε τον λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα , αξιοποιώντας τη θερμότητα που έχει ήδη συσσωρευτεί.

, αξιοποιώντας τη θερμότητα που έχει ήδη συσσωρευτεί. Βγάλτε τον από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, εφόσον αυτό είναι πρακτικό και ασφαλές για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Έτσι μπορεί να περιοριστεί τόσο η κατανάλωση κατά το μαγείρεμα όσο και η λεγόμενη κατανάλωση αναμονής.

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