«Άντε και καλά μας Χριστούγεννα»: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω σε σκάφος στα Σύβοτα από την 1η Σεπτεμβρίου (vid)
Υπάρχουν εκείνοι που μόλις μπει ο Σεπτέμβριος λένε «καλό χειμώνα» και εκείνοι που αποφασίζουν να πάνε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα και να μπουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.
Στα Σύβοτα, μια οικογένεια φαίνεται πως ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Σε βίντεο που δημοσίευσε επιχείρηση ενοικίασης σκαφών από την περιοχή, ένα σκάφος που κινείται στα καταγάλανα νερά του Ιονίου εμφανίζεται στολισμένο σαν να πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
Δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια
Στο σκάφος έχει στηθεί χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ γιρλάντες και λαμπιόνια συμπληρώνουν τον στολισμό.
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς η οικογένεια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με φόντο τα νερά των Συβότων, της Πάργας και των Παξών, έχοντας μεταφέρει το... πνεύμα των Χριστουγέννων στο καλοκαιρινό σκηνικό.
Το αποτέλεσμα είναι μια άκρως αντιφατική, αλλά σίγουρα εντυπωσιακή εικόνα: καλοκαίρι, θάλασσα και ήλιος από τη μία, χριστουγεννιάτικο δέντρο και λαμπιόνια από την άλλη. Και αφού μπήκε ο Σεπτέμβριος και ξεκίνησε ήδη η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές, άντε και καλά μας Χριστούγεννα!
@anchor_boats_sivota Ότι καλύτερο είδαμε σήμερα! #sivota #parga #paxoi #anchorboatssivota #rentaboatsivota ♬ original sound - Seventhu
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