Επισκέφτηκε την «ιδιωτική πόλη» του Ίλον Μασκ: «Σαν να πλησιάζω απαγορευμένη περιοχή» - Έτσι είναι σήμερα η Starbase

Ο Ίλον Μασκ οραματίζεται τη Starbase ως ένα από τα πρώτα βήματα προς τον Άρη. Σήμερα, όμως, η πόλη μοιάζει περισσότερο με μια τεράστια διαστημική εγκατάσταση στη μέση του πουθενά, όπου σχεδόν κάθε δρόμος οδηγεί στη SpaceX.

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Ίλον Μασκ, έχει βάλει στόχο την κατάκτηση του διαστήματος, αναπτύσσοντας το σχέδιο "Starship" της SpaceX, το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό την μεταφορά ανθρώπων στην Σελήνη και στην συνέχεια στον Άρη.

Κομβικό σημείο σε αυτό το σχέδιο είναι η Starbase, στη Boca Chica του νότιου Τέξας η οποία πρόκειται για μια περιοχή που έχει εξελιχθεί σε βάση εκτόξευσης της SpaceX και πλέον αποτελεί επίσημη πόλη.

Ο δημιουργός περιεχομένου Pau Clavero επισκέφθηκε την περιοχή και κατέγραψε μια εικόνα αρκετά διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς από την «πόλη του μέλλοντος». Δρόμοι σχεδόν άδειοι, έντονη ζέστη, φορτηγά, παραλίες και, κυρίως, τεράστιες εγκαταστάσεις και πλατφόρμες εκτόξευσης.

Η πόλη της SpaceX

Κατά την επίσκεψή του ο Clavero, συνάντησε έναν εργαζόμενο της SpaceX ο οποίος τον υποδέχτηκε με χαρά, όμως τον ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να κινηθεί όπου θέλει αλλά μόνο στους δημόσιους δρόμους και δεν επιτρέπεται να μπει στα κτίρια της Starbase.

Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη μια μεγάλη μπρούτζινη κατασκευή με το πρόσωπο του Ίλον Μασκ, πινακίδες με τον ίδιο και αναφορές στο meme Doge, ενώ ένας μεγάλος αριθμός Cybertrucks χρησιμοποιείται από την εταιρεία.

H Starbase απέκτησε καθεστώς επίσημης πόλης μετά από ψηφοφορία 252 κατοίκων υπέρ και μόλις έξι κατά, ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος της πόλης είναι εργαζόμενος της SpaceX και η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων συνδέεται με την εταιρεία.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της Starbase έχει επηρεάσει σημαντικά και τη γειτονική Brownsville, περίπου 40 λεπτά μακριά καθώς οι εκτοξεύσεις πυραύλων έχουν φέρει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά η πόλη δεν ήταν απαραίτητα προετοιμασμένη για τις αλλαγές που ακολούθησαν.

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