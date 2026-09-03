«Δεν είναι οφσάιντ ο Τσουβέλας»: Το επικό σαρδάμ στην περιγραφή του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς και η ξεκαρδιστική απάντησή του

«Δεν είναι οφσάιντ ο Τσουβέλας» είπε ο δημοσιογράφος Ηλίας Βλάχος στην περιγραφή του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς, χαρίζοντας μια επική στιγμή γέλιου.

Την ώρα της μετάδοσης, ο Ηλίας Βλάχος είχε αναλάβει την περιγραφή της αναμέτρησης. Σε μια από τις φάσεις του αγώνα, όμως, φαίνεται πως… έχασε για λίγο τη συγκέντρωσή του.

Ο λόγος ήταν ένα μήνυμα που δέχθηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, κάνοντας σαρδάμ ενώ περιέγραφε τον αγώνα λέγοντας: «Δεν είναι οφσάιντ ο Τσουβέλας». Προσπάθησε, βέβαια, να συνεχίσει κανονικά, όμως αντιλαμβανόμενος τη γκάφα του και ξεσπώντας σε γέλια, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, εξηγώντας: «Με συγχωρείτε, χτύπησε το ρολόι μου», είπε γελώντας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το στιγμιαίο… μπέρδεμα. Η ατάκα, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη και το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα social media.

Η απάντηση της επόμενης ημέρας ήταν ακόμη καλύτερη

Ο Τσουβέλας, όμως, δεν άφησε το περιστατικό να περάσει έτσι. Την επόμενη ημέρα αποφάσισε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, δημιουργώντας ένα βίντεο που μοιάζει με σκηνή από τα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από έναν μεγάλο τελικό.

Στο βίντεο εμφανίζεται απόλυτα προσηλωμένος και συγκεντρωμένος, σαν να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον σημαντικότερο αγώνα της καριέρας του. Το ύφος του είναι τόσο σοβαρό και δραματικό, που θα μπορούσε κανείς να νομίσει ότι πρόκειται να μπει στον αγωνιστικό χώρο για… τελικό Champions League με την αγαπημένη του ομάδα. Και κάπως έτσι, ο Τσουβέλας κατάφερε να δώσει τη δική του απολαυστική συνέχεια στο επικό σαρδάμ, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που μας έκανε να γελάσουμε ακόμη περισσότερο.

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