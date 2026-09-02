Ο «μάγος της κιθάρας» Pavlo έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική μεσογειακή βραδιά

Ο Ελληνοκαναδός βιρτουόζος φέρνει το «Mediterranean Sound» στο Gazarte για μία μοναδική συναυλία.

Ο διεθνής «Μάγος της Κιθάρας» Pavlo πρώτη φορά στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου στο Gazarte roof stage για μια μοναδική Μεσογειακή γιορτή.



Η καρδιά της Αθήνας θα χτυπήσει στους ρυθμούς του «Mediterranean Sound» την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00, καθώς ο υποψήφιος για δύο βραβεία JUNO Ελληνοκαναδός βιρτουόζος Pavlo (Pavlo Simtikidis) έρχεται στοgazarte roof stageγια μία και μοναδική, εκρηκτική live εμφάνιση.



Ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό flamenco, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει επιτέλους στη γενέτειρα των γονιών του για το απόλυτο live event της χρονιάς.

Έχοντας ξεκινήσει το μουσικό του ταξίδι από την ηλικία των δέκα ετών στο Τορόντο, ο Pavlo έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα άνω των 20 ετών με πωλήσεις που ξεπερνούν τους 500.000 δίσκους παγκοσμίως, ενώ τα άλμπουμ του Pavlo και Fantasia έχουν γίνει ήδη χρυσά. Η πορεία του περιλαμβάνει σπουδαία ορόσημα, όπως το περίφημο άλμπουμ Trifecta σε συνεργασία με τους θρύλους Rik Emmett και Oscar Lopez, αλλά και τον τίτλο του «Περιοδεύοντος Καλλιτέχνη της Χρονιάς» σε ΗΠΑ και Καναδά. Παράλληλα, υπήρξε ο κεντρικός καλλιτέχνης στη σκηνή World Music κατά την τελετή λήξης των Παναμερικανικών Αγώνων στο Τορόντο.



Αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη βραδιά στο Gazarte μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς, είναι η σπάνια ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό κοινό από απόσταση αναπνοής το ολοκληρωμένο, καθηλωτικό show που έχει αποθεωθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Ο Pavlo είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που δημιούργησε μουσικά αφιερώματα για το μεγάλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS απευθείας από την Ελλάδα, με τα θρυλικά πλέον concert specials «Live in Kastoria» και «Live in Santorini» να προβάλλονται σε εκατομμύρια σπίτια σε Αμερική και Καναδά.



Ο Pavlo μεταφέρει την ίδια μαγική ενέργεια την οποία έχει μοιραστεί στη σκηνή και στο στούντιο με ιερά τέρατα της παγκόσμιας μουσικής, όπως ο José Feliciano, ο Jon Secada, η Olivia Newton-John και οι The Tenors.



Οι εμφανίσεις του Pavlo δεν αποτελούν απλές συναυλίες, αλλά διαδραστικές, γεμάτες πάθος γιορτές που παρασύρουν κάθε θεατή.



Ετοιμαστείτε για μια βραδιά όπου οι χορδές της κιθάρας του θα διηγηθούν ιστορίες από τη Μεσόγειο μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας εδώ