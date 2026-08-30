«Ανθρωποφαγία» και για τον Γιάννη Πάριο: Το πρόσφατο live του μεγάλου τραγουδιστή δίχασε το διαδίκτυο

Η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με θαυμαστές να τον αποθεώνουν και άλλους να τον επικρίνουν.

Ο Γιάννης Πάριος βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media, μετά τη συναυλία που πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου στην Κύπρο.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή του Παττίχειου Δημοτικού Αμφιθεάτρου Λάρνακας, παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση «Όλη η ζωή μου», μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Διχασμένες οι αντιδράσεις

Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιάννης Πάριος ερμήνευσε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πορείας του, με το κοινό να τραγουδά μαζί του. Μετά το τέλος της συναυλίας, αποσπάσματα από τη βραδιά άρχισαν να κυκλοφορούν στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πληθώρα σχολίων.

Πολλοί χρήστες αποθέωσαν τον δημοφιλή τραγουδιστή, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τη διαχρονικότητα των τραγουδιών του. Άλλοι, ωστόσο, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικοί, υποστηρίζοντας πως ο καλλιτέχνης θα έπρεπε να περιορίσει τις ζωντανές εμφανίσεις του ή ακόμη και να αποσυρθεί από τη σκηνή.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο «Φτάνει ρε Γιάννη, φτάνει!», που γράφτηκε κάτω από ένα από τα βίντεο της εμφάνισής του. Στα social media, πάντως, οι απόψεις παρέμειναν μοιρασμένες, με αρκετούς θαυμαστές να υπερασπίζονται τον τραγουδιστή και να τονίζουν ότι εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό με τα τραγούδια του.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όλο και συχνότερα ένας ηλικιακός ρατσισμός απέναντι σε καλλιτέχνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική. Άνθρωποι που αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν ορόσημα για το ελληνικό τραγούδι αξίζουν τον σεβασμό μας καθώς είναι τύχη να τους ακούμε ακόμη στη σκηνή, όσο κι αν η φωνή ή η παρουσία τους δεν βρίσκεται πλέον στην ακμή που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Παραμένουν, όμως, αξιοπρεπείς και έχουν κάθε δικαίωμα να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Η αξία μιας τόσο σημαντικής διαδρομής δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά από το αν ένας καλλιτέχνης παραμένει στα ίδια επίπεδα απόδοσης με το παρελθόν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ