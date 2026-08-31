Ο Πέτρος Ιακωβίδης έγινε «Παγκόσμιο Φαινόμενο» εν πλω στην Κέρκυρα

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του hit με ένα cinematic video γεμάτο καλοκαίρι και αισθησιασμό.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Παγκόσμιο Φαινόμενο» μέσα από ένα ιδιαίτερο video που αναδεικνύει μια πιο προσωπική και ανεπιτήδευτη πλευρά του.



Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που οπτικοποιήθηκε εν πλω στην Κέρκυρα, ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video. Μέσα από εικόνες με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη, γεμάτο καλοκαίρι, αισθησιασμό και αυθεντικότητα.



Ξεχωριστή θέση στο video, σε σκηνοθεσία Bodega Visuals, έχει ο ταλαντούχος συμπρωταγωνιστής του, ο αγαπημένος του σκύλος, ο Noddy, η παρουσία του οποίου προσθέτει μια πιο παιχνιδιάρικη και ανέμελη πινελιά.