Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Οι Αρχές αναζητούν βίντεο και μαρτυρίες για να διαπιστώσουν ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο φανάρι.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τρίτης 1/9 σε σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βράιλα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 όταν μία μηχανή κινούνταν προς Πατήσια, με δύο γυναίκες, ηλικίας 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων, ενώ η δεύτερη έβγαινε από τη Βράιλα και οδηγούνταν από έναν 51χρονο άνδρα.

Οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ένας από τους επιβαίνοντες εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αναζητούν ποιος παραβίασε το φανάρι

Η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί σε βίντεο, όμως δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δύο μηχανές πέρασε με κόκκινο. Η Αστυνομία αναζητά επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό και αξιοποιεί μαρτυρίες για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι η χρήση κράνους. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη εικόνα της έρευνας δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

Η προανάκριση για τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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