Ερντογάν: «Η Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά» – Νέα προειδοποίηση στην Αθήνα
Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ελλάδα για τον εξοπλισμό των νησιών απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να αλλάξει στάση.
«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω στον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός»
Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει εδαφικές βλέψεις, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, την παραβίαση των δικαιωμάτων της. «Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα», ανέφερε.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η ήρεμη στάση της Άγκυρας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. «Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος», τόνισε. Ο Ερντογάν έκανε, επίσης, αναφορά στα «μαθήματα» της Ιστορίας, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από το παρελθόν. «Η Ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
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