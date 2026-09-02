Ινδία: Το φράγμα των 25,8 χιλιομέτρων που έφτασε μια ανάσα από το όριο – Άνοιξαν 14 πύλες

Το φράγμα Χιρακούντ στην Ινδία έφτασε κοντά στο ανώτατο όριο στάθμης, καθώς δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού και άνοιξαν 14 πύλες για την αποφόρτιση του ταμιευτήρα.

Το φράγμα Χιρακούντ (Hirakud) στην πολιτεία Οντίσα της Ινδίας βρέθηκε στο επίκεντρο τον Ιούλιο του 2026, όταν οι ιδιαίτερα αυξημένες εισροές νερού ανέβασαν σημαντικά τη στάθμη του ταμιευτήρα.

Η στάθμη έφτασε τα 623,52 πόδια, ενώ το ανώτατο όριο που αναφέρεται για τον ταμιευτήρα είναι τα 630 πόδια. Η εισροή νερού ξεπέρασε τα 369.000 κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο (cusecs), ασκώντας σημαντική πίεση στο σύστημα διαχείρισης των υδάτων.

Άνοιξαν 14 πύλες για την αποφόρτιση

Για να ελεγχθεί η στάθμη του νερού, οι αρμόδιες αρχές άνοιξαν 14 πύλες του φράγματος. Μέσω αυτών διοχετεύτηκαν στον ποταμό Μαχανάντι περισσότερα από 200.000 κυβικά πόδια νερού ανά δευτερόλεπτο, ώστε να περιοριστεί η ποσότητα που παρέμενε στον ταμιευτήρα. Η διαδικασία επιτρέπει στους υπευθύνους να ελέγχουν τις εισροές και τις εκροές και να διαχειρίζονται τη στάθμη πριν αυτή πλησιάσει σε κρίσιμα επίπεδα.

Το μέγεθος του Χιρακούντ είναι εντυπωσιακό. Αν υπολογιστούν το κύριο σώμα του φράγματος και τα πλευρικά αναχώματα, το συνολικό μήκος της κατασκευής φτάνει περίπου τα 25,8 χιλιόμετρα. Για ένα διάστημα είχε χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα στον κόσμο, ενώ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υδροτεχνικής υποδομής της Ινδίας. Ο ταμιευτήρας έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 5,9 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Όταν φτάνει στη μέγιστη στάθμη, η επιφάνεια του ταμιευτήρα μπορεί να καλύπτει περίπου 743 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο ρόλος των πυλών στη διαχείριση του νερού

Οι πύλες του φράγματος επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού προς τον ποταμό Μαχανάντι. Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και αυξημένων εισροών, μέρος του νερού διοχετεύεται εκτός του ταμιευτήρα, ώστε να διατηρείται η στάθμη σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Τα επεισόδια υψηλών εισροών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει επανειλημμένα στο άνοιγμα διαφορετικού αριθμού πυλών, ανάλογα με τις συνθήκες.

Το φράγμα Χιρακούντ εγκαινιάστηκε το 1957 και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Μεταξύ αυτών είναι ο έλεγχος των πλημμυρών, η άρδευση και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαχείριση των δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού του ταμιευτήρα αποτελεί επομένως κρίσιμο μέρος της λειτουργίας του συστήματος του ποταμού Μαχανάντι. Με μήκος περίπου 25,8 χιλιομέτρων, χωρητικότητα περίπου 5,9 δισ. κυβικών μέτρων και επιφάνεια που μπορεί να φτάσει τα 743 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το Χιρακούντ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα υδροτεχνικά έργα της Ινδίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ