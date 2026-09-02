Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα

Συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, Θεμιστολή Δεμίρη, και άλλα πρόσωπα στην Ελλάδα

Επίσκεψη υπό άκρα μυστικότητα στη χώρα μας πραγματοποίησε ο επικεφαλής της MIT, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ιμπραήν Καλίν.

Ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στην Αθήνα, είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και σειρά συναντήσεων και με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με «Τα Νέα».

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr