Νέο δραματικό βίντεο από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Η στιγμή που οι επιβάτες καταλήγουν στη θάλασσα

Συγκλονιστικές εικόνες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κερύνεια, με τους επιβάτες να παλεύουν για τη ζωή τους.

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κερύνεια έρχονται στο φως, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες μέσα στο καταμαράν πριν αυτό ανατραπεί.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό τη Μερσίνη, όταν, περίπου πέντε χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του, άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα και να παίρνει νερά. Λίγο αργότερα, το καταμαράν ανατράπηκε, με τους επιβάτες να βρίσκονται ξαφνικά στη θάλασσα.

Καρέ καρέ οι στιγμές του πανικού

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επιβάτες έχουν ήδη βρεθεί στη θάλασσα μετά την ανατροπή του πλοίου και προσπαθούν να παραμείνουν στην επιφάνεια, περιμένοντας βοήθεια.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος του πανικού που επικράτησε, με ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στο νερό και να αγωνίζονται να κρατηθούν ασφαλείς μετά το ναυάγιο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο καταμαράν επέβαιναν 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.

Από το ναυάγιο έχουν διασωθεί 241 άνθρωποι, ενώ οι σοροί 8 επιβατών έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Τι υποστηρίζει το πλήρωμα

Μετά το δυστύχημα, ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας υπάλληλος της εταιρείας του Filo Jet οδηγήθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου» στην Κερύνεια.

Στις καταθέσεις τους υποστήριξαν ότι το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές από τα κύματα. Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούσαν πρόβλημα κατά την αναχώρηση και πως το πλοίο διέθετε τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία και τη ναυσιπλοΐα του.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ναυαγίου. Έχουν ζητηθεί επιπλέον τεχνικά στοιχεία, μαρτυρίες και έγγραφα, ενώ εξετάζεται και το εάν έχει ξεκινήσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία.

Το νέο βίντεο αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο για την ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν από την ανατροπή του πλοίου.

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