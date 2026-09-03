Το σεξ το 2026 αλλάζει: Οι 6 τάσεις που ξεχωρίζουν οι ειδικοί

Κι όμως υπάρχουν τάσεις και στο σεξ. Αυτές τις έξι ξεχωρίζουν οι ειδικοί για τη φετινή σεζόν.

Μπορεί να πιστεύεις ότι το σεξ δεν ακολουθεί τάσεις, όμως ο τρόπος με τον οποίο αναζητούμε την απόλαυση μπορεί να αλλάζει μαζί με την εποχή, όπως συμβαίνει και με τόσα άλλα πράγματα.

Φέτος, φαίνεται ότι αντιδρούν στον γρήγορο ρυθμό και την έντονη παρουσία της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν χρόνο και προσπάθεια ώστε να αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.

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