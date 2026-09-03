5 σημάδια ότι συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου με τους άλλους - ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις

Η σύγκριση δεν είναι πάντα συνειδητή. Μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη για επιβεβαίωση, την τελειομανία ή τη δυσκολία να χαρείς πραγματικά για τον εαυτό σου.

Η σύγκριση με τους άλλους είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους αξιολογούμε τον εαυτό μας και τη θέση μας στον κόσμο. Από την επαγγελματική επιτυχία και την οικονομική κατάσταση μέχρι την εμφάνιση, τις σχέσεις και τον τρόπο ζωής, συχνά κοιτάζουμε γύρω μας για να καταλάβουμε αν «τα πηγαίνουμε καλά». Πρόκειται για μια φυσιολογική ανθρώπινη τάση, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως κίνητρο.

Όταν, όμως, γίνεται συνεχής και επηρεάζει την αυτοεκτίμησή μας, μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας, ανικανοποίητου και διαρκούς ανάγκης να αποδείξουμε την αξία μας.

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