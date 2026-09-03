Ιστορική επέμβαση στο Λονδίνο: Ο πρώτος ασθενής που χειρουργήθηκε στον εγκέφαλο με τη βοήθεια του AI

Βρετανός έγινε ο πρώτος ασθενής παγκοσμίως που υποβλήθηκε σε εγχείρηση εγκεφάλου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία καθοδηγούσε τους χειρουργούς σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει νέα και γιγάντια άλματα όσον αφορά την ιατρική και - πια - την χειρουργική.

Ο 48χρονος Βρετανός Rhys Hibbert, πατέρας δύο παιδιών, έγινε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούσε τους χειρουργούς σε πραγματικό χρόνο.

Η διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο University College London, επέτρεψε στους χειρουργούς να αφαιρέσουν τον όγκο στον εγκέφαλό του και να αποτρέψουν πιθανή απώλεια όρασης.

Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς

Ο Χίμπερτ έπασχε από έναν μη καρκινικό όγκο περίπου 11 χιλιοστών που βρισκόταν στην υπόφυση, μια μικρή δομή στη βάση του κρανίου που παράγει ορμόνες απαραίτητες για λειτουργίες όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός και η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας του σώματος.

Το πρόβλημα έγκειται στη θέση του όγκου. Η υπόφυση βρίσκεται πολύ κοντά στις καρωτίδες αρτηρίες, οι οποίες μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο και στα οπτικά νεύρα, που είναι υπεύθυνα για την όραση. Καθώς ο όγκος μεγάλωνε, άρχισε να πιέζει αυτά τα νεύρα, με αποτέλεσμα ο Χίμπερτ να χάσει μέρος της περιφερειακής του όρασης .

Μέχρι περίπου ενάμιση χρόνο πριν από την επέμβαση, ο ασθενής ζούσε μια εντελώς φυσιολογική ζωή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας από τις συνηθισμένες βόλτες του έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη επιληπτικές κρίσεις στο δρόμο. Οι επακόλουθες ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τον όγκο.

Εποπτευόμενη χειρουργική επέμβαση από την τεχνητή νοημοσύνη

Με την πάροδο του χρόνου, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν. Ο Χίμπερτ άρχισε να παραπατάει συχνά και υπέφερε από έντονη κόπωση και ζάλη . Αν και οι γιατροί αρχικά έκριναν ότι η επέμβαση δεν ήταν επείγουσα, τελικά του πρόσφεραν την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια πειραματική διαδικασία που ενσωμάτωνε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το είδος χειρουργικής επέμβασης.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενδοσκοπίου, μιας μικρής κάμερας που εισήχθη μέσω της μύτης και οδηγήθηκε στη βάση του κρανίου. Μόλις έφτασαν εκεί, οι χειρουργοί έπρεπε να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν τον όγκο, ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω από στρώματα οστού και μια σκληρή μεμβράνη.

Ο εντοπισμός της ασφαλέστερης περιοχής για αφαίρεση δεν ήταν εύκολος και, σύμφωνα με τους ερευνητές, σε αυτό το είδος χειρουργικής επέμβασης υπάρχει 25% έως 50% πιθανότητα να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση του όγκου, ενώ ο κίνδυνος βλάβης μιας μεγάλης αρτηρίας μπορεί να κυμαίνεται από 0,5% έως 2% .

Ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, το σύστημα ανέλυσε ζωντανές εικόνες που καταγράφηκαν από το ενδοσκόπιο, προσδιόρισε τη θέση των χειρουργικών εργαλείων και επισήμανε περιοχές όπου ήταν πιο πιθανό να βρεθούν κρυμμένα αιμοφόρα αγγεία και νεύρα.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να λειτουργεί ως πρόσθετος εμπειρογνώμονας εντός του χειρουργείου, επιτρέποντας στους γιατρούς να το συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και να χρησιμοποιούν τις συστάσεις του όταν κρίνονται σκόπιμα, διατηρώντας πάντα την τελική απόφαση με την ιατρική ομάδα.

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