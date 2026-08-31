Φρίκη από την ιατροδικαστική για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτει η ιατροδικαστική εξέταση για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλές μαχαιριές.

Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών από τον ιατροδικαστή Συμεών Μεσογίτη, ρίχνοντας φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτυχο μωρό στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που διαβιβάστηκαν στις αστυνομικές αρχές, το σώμα του παιδιού έφερε τουλάχιστον δέκα μαχαιριές από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της ράχης.

Τα βασικά ευρήματα της εξέτασης

Αιτία θανάτου, λοιπόν, ήταν οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, με ορισμένα από τα τραύματα να αποβαίνουν μοιραία καθώς έπληξαν ζωτικά όργανα. Ο ιατροδικαστής πιθανολογεί ότι πρόκειται για βρέφος ηλικίας 8 έως 9 μηνών.

Η σωματική διάπλαση του παιδιού μαρτυρά ότι μεγάλωνε υπό κανονικές συνθήκες και δεν αντιμετώπιζε εμφανή προβλήματα υγείας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του βρέφους και τον εντοπισμό των υπαιτίων της στυγερής αυτής ενέργειας.

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