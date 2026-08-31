«Το θαύμα των Ιμαλαΐων»: Πώς το «πράσινο σπίτι» έμεινε όρθιο στη σαρωτική πλημμύρα του Νεπάλ
- Οι λόγοι που κράτησαν «ανέπαφο» το πράσινο σπίτι
- Ο παράγοντας τοποθεσία και η «φυσική ασπίδα»
- Τι συνέβη με την οικογένεια στο μπαλκόνι;
Ενώ τριγύρω επικρατούσε το απόλυτο χάος και τα πάντα κατέρρεαν σαν «χάρτινοι πύργοι», ένα πράσινο σπίτι στο Νεπάλ κατάφερε να παραμείνει όρθιο και αλώβητο από τις φονικές πλημμύρες που χτύπησαν τη χώρα.
Το διώροφο σπίτι, το οποίο μοιάζει ανέπαφο από τη θεομηνία, έσπευσε να αναλύσει η τεχνική κοινότητα και απεφάνθη πως τίποτα δεν ήταν θέμα τύχης.
Οι λόγοι που κράτησαν «ανέπαφο» το πράσινο σπίτι
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών από το Architecture Presentation, ο λόγος που το σπίτι κατάφερε να σωθεί ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων κατασκευαστικών επιλογών και τοπογραφικών συγκυριών.
Στις ορεινές περιοχές του Νεπάλ, η πλειονότητα των κατοικιών κατασκευάζεται παραδοσιακά με πέτρες και χωρίς καμία ενίσχυση. Αν και αντέχουν το βάρος των ορόφων, αποδεικνύονται εντελώς ανθεκτικές σε πλευρικά χτυπήματα από φερτά υλικά.
Το πράσινο σπίτι φαίνεται να είχε χτιστεί με σύγχρονες προδιαγραφές οπλισμένου σκυροδέματος. Είχε ενιαίο σκελετό, με την ύπαρξη χάλυβα να συνδέει σφιχτά τα θεμέλια με τις κολόνες και τα δοκάρια δημιουργώντας ένα συμπαγές «κουτί». Έτσι, κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς από τους πελώριους βράχους και τη λάσπη.
Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh— Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026
Ο παράγοντας τοποθεσία και η «φυσική ασπίδα»
Πέρα από τα υλικά, καταλύτης στάθηκε και η ακριβής θέση του κτίσματος. Το σπίτι βρισκόταν ελαφρώς εκτός του κεντρικού άξονα του χειμάρρου, αποφεύγοντας τον κύριο όγκο των βαρύτερων αντικειμένων που μετακινούσε το νερό.
Παράλληλα, το σχήμα του βοήθησε ώστε το ρεύμα να διασπαστεί στα δύο, ενώ η λάσπη που συσσωρεύτηκε στη βάση του λειτούργησε ως φυσικό ανάχωμα, διοχετεύοντας τα επόμενα κύματα νερού μακριά από τους τοίχους.
#WATCH | Nepal | Visuals of the green-coloured house in Trishuli, which stood intact amid the raging flash flood and survived the disaster that hit the region on 26th August pic.twitter.com/J6lnNs8HN9— ANI (@ANI) August 31, 2026
Τι συνέβη με την οικογένεια στο μπαλκόνι;
Η ιστορία αποκτά ακόμα πιο δραματικές διαστάσεις από τα βίντεο που προηγήθηκαν της μεγάλης καταστροφής. Σε αυτά, διακρίνονται τουλάχιστον τρία μέλη μιας οικογένειας παγιδευμένα στο μπαλκόνι του ορόφου.
Με την οργή της φύσης να ξεσπά ακριβώς κάτω από τα πόδια τους και τις φωνές αγωνίας να καλύπτουν τον θόρυβο του νερού, οι άνθρωποι παρακολουθούσαν ανήμποροι το λασπώδες ποτάμι να καταπίνει τα πάντα γύρω τους, περιμένοντας τη σωτηρία μέσα στο μοναδικό κτίριο που άντεξε.
Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026
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