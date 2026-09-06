Πλούσια Κινέζα χρηματοδότησε σειρά για να παίζει και να φιλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές

Πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να ερωτευτεί τον νεαρό πρωταγωνιστή και να τον φιλήσει περισσότερες από 60 φορές.

Ο Zhong Yufei, ανέρχομενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το μεγάλο του βήμα στον χώρο.

Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπρωταγωνίστριά του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος.

Χρηματοδότηση υπό όρους

Η εύπορη γυναίκα είχε θέσει δύο απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει τη σειρά των 50 επεισοδίων:

Να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο Να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο.

Η εξουσία αυτή της έδινε τον πλήρη έλεγχο, καθώς οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να αποσύρει τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα κανείς να μην τολμά να διαφωνήσει μαζί της, όσο παράλογες κι αν ήταν οι απαιτήσεις της.

Ενδεικτικό είναι ότι το σενάριο που ενέκρινε περιλάμβανε περισσότερες από εξήντα σκηνές φιλιού. Παρά τις προσπάθειες του σκηνοθέτη και του συνεργείου να της εξηγήσουν ότι ο υπερβολικός αυτός αριθμός θα κατέστρεφε τον ρυθμό της πλοκής, εκείνη παρέμενε ανελέητη. «Έχω δει περισσότερες σειρές από όσες έχετε φτιάξει εσείς», φέρεται να απαντούσε, αγνοώντας κάθε συμβουλή.

«Με φιλούσε με το ζόρι»

Ο Yufei αποκάλυψε πως έπαθε σοκ όταν, στην πρώτη κιόλας ρομαντική σκηνή, η συμπρωταγωνίστριά του επιχείρησε γαλλικό φιλί. Όταν ο ίδιος ενστικτωδώς προσπάθησε να οπισθοχωρήσει, εκείνη τον έπιασε από το πίσω μέρος του κεφαλιού και τον κρατούσε σταθερά, φιλώντας τον με τη βία.

Ο νεαρός ηθοποιός, που μέχρι τότε είχε υποδυθεί μόνο μερικούς δευτερεύοντες ρόλους, θεώρησε τη σειρά ως μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του και υπέμεινε την κατάσταση χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Παράλληλα, αποθαρρύνθηκε από τη στάση των υπολοίπων παρευρισκομένων στο πλατό, οι οποίοι επέλεγαν να κάνουν πως δεν βλέπουν τι συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους.

Τεράστια εμπορική αποτυχία

Τελικά, η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Ο παραγωγός Meng Xing αποκάλυψε πως η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, κρίνοντας ότι οι αμέτρητες και προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου.

Μετά το «ναυάγιο» της παραγωγής, ο Meng Xing αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως η δημιουργική ομάδα δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία και ότι όλες οι αποφάσεις επιβλήθηκαν από την πρωταγωνίστρια-επενδύτρια.

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