«Κάψε τα αυγά και φτύσε μέσα»: Παρήγγειλαν πρωινό και διάβασαν αυτό στη σημείωση της κουζίνας

Μια προσβλητική σημείωση σε παραγγελία πρωινού στο Ριτσόνε της Ιταλίας προκάλεσε την οργή οικογένειας, που φοβήθηκε να καταναλώσει τα αυγά.

Το πρωινό μιας οικογένειας από τη Φλωρεντία στο Ριτσόνε της Ιταλίας πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν οι πελάτες εντόπισαν μια προσβλητική σημείωση στις οδηγίες της παραγγελίας τους.

Η οικογένεια είχε παραγγείλει αυγά, χυμούς και καφέ, ζητώντας τα αυγά να είναι πολύ καλά ψημένα και χωρίς σαλάτα. Κάτω από τις συγκεκριμένες οδηγίες, όμως, είχε προστεθεί η φράση: «Αυτή μου έχει σπάσει τα… κάψε τα αυγά και φτύσε μέσα».

Η οικογένεια αρνήθηκε να φάει τα αυγά

Όταν οι πελάτες αντιλήφθηκαν τι είχε γραφτεί στην παραγγελία, αποφάσισαν να μην καταναλώσουν τα αυγά, καθώς φοβήθηκαν μήπως είχε ακολουθηθεί η απαράδεκτη οδηγία. Στη συνέχεια, δημοσίευσαν φωτογραφία της παραγγελίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Google, συνοδεύοντάς την από αρνητική κριτική. Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, τη σημείωση έγραψε ένας 17χρονος εργαζόμενος, ο οποίος είχε προσληφθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Η διεύθυνση τόνισε ότι η ηλικία του δεν μειώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού. Η επιχείρηση υποστήριξε επίσης ότι ο υπεύθυνος παρενέβη άμεσα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια, ακύρωσε τον λογαριασμό και προσέφερε στους πελάτες προϊόντα της επιλογής τους.

Η οικογένεια, ωστόσο, έδωσε διαφορετική εκδοχή. Όπως διευκρίνισε, αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό μόνο τα προϊόντα που αποφάσισε να μην καταναλώσει, ενώ πλήρωσε κανονικά τον εσπρέσο και ένα εμφιαλωμένο ποτό που είχε ήδη καταναλώσει. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες και για την ηλικία του εργαζομένου, υποστηρίζοντας ότι είχε έρθει σε επαφή με ενήλικο άτομο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη μία ή την άλλη εκδοχή.

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