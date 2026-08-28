Eξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Συνελήφθη νευροψυχολόγος – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, με έναν 41χρονο και νευροψυχολόγο που φέρεται να ήταν βασικός προμηθευτής.

Κύκλωμα που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αττικής, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνηση, καθώς και ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, τον οποίο οι αρχές χαρακτηρίζουν βασικό προμηθευτή. Συνελήφθη επίσης ένας οδηγός ταξί που φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση του 41χρονου ξεκίνησε τουλάχιστον στις αρχές Ιουλίου και συνεχίστηκε έως τις 23 Αυγούστου, με τις αρχές να του αποδίδουν τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαΐνης, κάνναβης και άλλων ουσιών.

Ο «Γιατρός» και οι μεγάλες ποσότητες

Ο 41χρονος φέρεται να αποκαλούσε τον νευροψυχολόγο «Γιατρό» στις συνομιλίες τους και να προμηθευόταν από εκείνον διαφορετικές ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ άλλων MDMA και LSD. Σε μία συνομιλία φέρεται να αναφέρει ότι αγόραζε κάνναβη έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, ενώ σε άλλη μιλά για 15.000 ευρώ που σκόπευε να διαθέσει για αγορά ναρκωτικών. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, τις οποίες αποκαλούσε «δέματα», ενώ είχε αναπτύξει σταθερό πελατολόγιο. Μεταξύ των προσώπων με τα οποία φέρεται να είχε επαφές περιλαμβάνεται και τραγουδίστρια.

Τα «δέματα» και το πελατολόγιο

Η δράση του 41χρονου, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες. Φέρεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποκαλούσε χαρακτηριστικά «δέματα». Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε δημιουργήσει σταθερό πελατολόγιο.

Στις επαφές που φέρεται να έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί περιλαμβάνεται και τραγουδίστρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνομιλίες και τις συναλλαγές που αποδίδονται στον 41χρονο. Συνολικά, από τις αρχές Ιουλίου έως και τις 23 Αυγούστου, οι αρχές του αποδίδουν τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία του 41χρονου με άτομο που φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης. Σύμφωνα με τη συνομιλία που περιλαμβάνεται στην έρευνα, ο 41χρονος του πρότεινε να πραγματοποιεί διανομές με μηχανάκι για περίπου 5-6 ώρες την ημέρα. Ο συνεργάτης θα αναλάμβανε τα ραντεβού με τους πελάτες και θα αμειβόταν με ποσό που θα κυμαινόταν μεταξύ 50 και 100 ευρώ την ημέρα.

Χαρακτηριστικά, ο 41χρονος φέρεται να του λέει: Διακινητής: «Θες να δουλέψεις για μένα; 5-6 ώρες την ημέρα με το μηχανάκι μέχρι να πάρεις το δίπλωμα, μη γελάς ρε μ...α θα σε πληρώνω. Σε πληρώνω ρε βλάκα.» Το άλλο άτομο επικαλείται ότι δεν διαθέτει δίπλωμα, ενώ ο 41χρονος συνεχίζει εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν οι διανομές. Διακινητής: «Ναι για αυτό σου λέω, θα παίρνεις το κουτί θα το βάζεις. Θα βάζεις και το κράνος. Θα κάνεις τα ραντεβού όλα, τσακώνεις ένα 10άρικο από τον καθέναν στο κεφάλι και τελείωσε το θέμα, έλυσες το πρόβλημα της ζωής σου.» Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο 41χρονος φέρεται να οργάνωνε τις παραδόσεις και να αναζητούσε συνεργάτες για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Η άλλη δραστηριότητα του 41χρονου και οι αναφορές σε τόκους

Πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο 41χρονος φέρεται να είχε και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε χρηματικό κεφάλαιο που είχε παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο με τη μορφή δανείου και για το οποίο ανέμενε την καταβολή τόκων. Από το περιεχόμενο της συνομιλίας προκύπτει ότι φέρεται να ανέμενε περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα ως τόκο.

Με βάση όσα συζητούν οι εμπλεκόμενοι, το συνολικό ποσό που προσδοκούσε να εισπράξει φέρεται να έφτανε περίπου τις 24.000 έως 25.000 ευρώ. Στη συνομιλία γίνεται αναφορά σε «20αρικο», ενώ το άλλο άτομο τον συμβουλεύει να ζητήσει συνολικά «24… 25». Ο 41χρονος φέρεται να απαντά: «Ναι, 25 χιλιάρικα. Μέχρι τέλος του χρόνου….» Η συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας που αποδίδεται στον 41χρονο.

Οι τρεις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου, του νευροψυχολόγου, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να είχε τον ρόλο του βασικού προμηθευτή, καθώς και ενός οδηγού ταξί, ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τις έρευνες των αρχών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων κοκαΐνη και κάνναβη, ενώ η έρευνα αφορά τη διακίνηση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει στοιχεία από συνομιλίες, επαφές και συναλλαγές, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις αρχές, τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κατηγορίες και η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη Δικαιοσύνη.

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