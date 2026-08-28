Νέο τρομακτικό βίντεο από το Νεπάλ: Η στιγμή που ορμητικός χείμαρρος ισοπεδώνει οικισμούς και παγιδεύει κατοίκους στα σπίτια

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Νέο τρομακτικό βίντεο από το Νεπάλ: Η στιγμή που ορμητικός χείμαρρος ισοπεδώνει οικισμούς και παγιδεύει κατοίκους στα σπίτια
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Νέα τρομακτικά πλάνα από την ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, δείχνουν να παγιδεύει ανθρώπους σε στέγες και μπαλκόνια.

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις ορμητικές πλημμύρες που σαρώνουν το Νεπάλ, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές.

Βίντεο και οπτικό υλικό που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών. Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, υπερχειλίζουν ποτάμια και κατακλύζουν οικισμούς, ενώ οι πολίτες τρέχουν απεγνωσμένα να σωθούν για να αποφύγουν τον εγκλωβισμό.

Τουλάχιστον 472 οι νεκροί, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

 

Παράλληλα, οι αρχές εκπέμπουν σήμα κινδύνου για νέες πλημμύρες. Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του παγετώνα διατρέχει «υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης».

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εισροές νερού ενδέχεται να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, όγκος που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία απαγορεύει την πρόσβαση σε πληγείσες περιοχές κοντά σε κοίτες ποταμών.

Επιχείρηση διάσωσης στη σήραγγα Τρισούλι: Παραμένουν 100 περίπου άνθρωποι εγκλωβισμένοι

Οι έρευνες των κυβερνητικών συνεργείων και των ελικοπτέρων συνεχίζονται υπό αντίξοες συνθήκες, 48 ώρες μετά την καταστροφή. Αχτίδα ελπίδας αποτέλεσε ο απεγκλωβισμός περισσότερων από 450 ανθρώπων από υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο ανέγερσης φράγματος στο Τρισούλι.

Στο ίδιο σημείο παραμένουν παγιδευμένοι περίπου 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για τη σωτηρία τους.

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