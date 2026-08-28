Νέο τρομακτικό βίντεο από το Νεπάλ: Η στιγμή που ορμητικός χείμαρρος ισοπεδώνει οικισμούς και παγιδεύει κατοίκους στα σπίτια
- Τουλάχιστον 472 οι νεκροί, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι
- Επιχείρηση διάσωσης στη σήραγγα Τρισούλι: Παραμένουν 100 περίπου άνθρωποι εγκλωβισμένοι
Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις ορμητικές πλημμύρες που σαρώνουν το Νεπάλ, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές.
Βίντεο και οπτικό υλικό που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών. Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, υπερχειλίζουν ποτάμια και κατακλύζουν οικισμούς, ενώ οι πολίτες τρέχουν απεγνωσμένα να σωθούν για να αποφύγουν τον εγκλωβισμό.
Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026
Τουλάχιστον 472 οι νεκροί, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι
Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
Παράλληλα, οι αρχές εκπέμπουν σήμα κινδύνου για νέες πλημμύρες. Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του παγετώνα διατρέχει «υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης».
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εισροές νερού ενδέχεται να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, όγκος που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία απαγορεύει την πρόσβαση σε πληγείσες περιοχές κοντά σε κοίτες ποταμών.
New imagery from @vantortech confirms that the China-Nepal Rasuwagadhi border crossing has been completely destroyed, with the glacial flood completely scouring the valley floor.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 27, 2026
At least 359 people are dead and nearly 1,000 missing, according to local authorities. pic.twitter.com/DiBiUzJGtO
Επιχείρηση διάσωσης στη σήραγγα Τρισούλι: Παραμένουν 100 περίπου άνθρωποι εγκλωβισμένοι
Οι έρευνες των κυβερνητικών συνεργείων και των ελικοπτέρων συνεχίζονται υπό αντίξοες συνθήκες, 48 ώρες μετά την καταστροφή. Αχτίδα ελπίδας αποτέλεσε ο απεγκλωβισμός περισσότερων από 450 ανθρώπων από υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο ανέγερσης φράγματος στο Τρισούλι.
Banjir Bandang Nepal-Tibet (26/8)
Angkatan Darat Nepal Berhasil Evakuasi Warga terdampak Banjir Bandang di Rasuwa, Sebanyak 350 orang yg terjebak di Terowongan Upper Trishuli Hydropower Berhasil Diselamatkan. pic.twitter.com/cjKkUjIzmy— NyxNara (@NaraSenyap) August 28, 2026
Στο ίδιο σημείο παραμένουν παγιδευμένοι περίπου 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για τη σωτηρία τους.
- Πίσω ολοταχώς από τον Άντι Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου» (vid)
- Επιβάτης πήγε στα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης και... ράγισε: «Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα» (vid)
- Τουρκική πρόκληση στην Αλεξανδρούπολη: UAV παραβίασε τον Εναέριο Χώρο - Άμεση αντίδραση από τα ελληνικά F-16