«Στα τυφλά» οι επιβάτες λεωφορείων και τρόλεϊ: Χωρίς τηλεματική για δεύτερη μέρα

Για δεύτερη ημέρα η τηλεματική του ΟΑΣΑ παραμένει εκτός λειτουργίας, με τους επιβάτες λεωφορείων και τρόλεϊ να μην μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αττική δεν μπορούν να ενημερωθούν μέσω της τηλεματικής για τις ώρες άφιξης των οχημάτων.

Στις στάσεις, οι ηλεκτρονικοί πίνακες δεν εμφανίζουν τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης, αλλά το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία», αφήνοντας τους πολίτες χωρίς την προβλεπόμενη ενημέρωση.

Δεν λειτουργεί ούτε η εφαρμογή

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων. Οι επιβάτες που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή τηλεματικής μέσω των smartphones τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς η εφαρμογή δεν ανοίγει.

Η δυσλειτουργία ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ πραγματοποιούνται κανονικά. Μέχρι την επαναφορά της τηλεματικής, ωστόσο, οι επιβάτες καλούνται ουσιαστικά να περιμένουν χωρίς να γνωρίζουν την ακριβή ώρα άφιξης του οχήματός τους.

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