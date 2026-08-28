Άγιος Δημήτριος: Τρεις συλλήψεις για απάτη σε βάρος 88χρονου – Τον έπεισαν να πετάξει κοσμήματα από το μπαλκόνι

Τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 31 και 37 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ για απάτη σε βάρος 88χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου, οι τρεις άνδρες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να επιδιορθώσουν διαρροή ρεύματος, έπεισαν τον ηλικιωμένο να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα πετάξει από το μπαλκόνι της κατοικίας του. Στη συνέχεια, οι δράστες παρέλαβαν τη σακούλα και διέφυγαν με όχημα.

Εντοπίστηκαν στο Μαρούσι

Ο 88χρονος ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και ακολούθησαν αναζητήσεις από τις αστυνομικές αρχές. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τους τρεις άνδρες να κινούνται με όχημα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις χρυσές αλυσίδες, 660 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα και τέσσερις χειρουργικές μάσκες. Μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε στον 88χρονο, ενώ σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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