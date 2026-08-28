Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της α' φάσης - Voucher έως 600€

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της α' φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Δίνονται voucher έως 600€

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Ά φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την κλήρωση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος ΕΔΩ ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

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