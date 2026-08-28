Τουρκική πρόκληση στην Αλεξανδρούπολη: UAV παραβίασε τον Εναέριο Χώρο - Άμεση αντίδραση από τα ελληνικά F-16

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο κοντά στην Αλεξανδρούπολη.

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση της προκλητικότητας προχώρησε η Άγκυρα το πρωί της Παρασκευής (28/8), στέλνοντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) να κινηθεί σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και τα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της πόλης.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας υπήρξε ακαριαία, με ζεύγος ελληνικών F-16 να απογειώνεται άμεσα για την αναγνώριση και την αναχαίτιση του τουρκικού μέσου.

Το τουρκικό UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και στη συνέχεια εισήλθε στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στη βορειοανατολική Ελλάδα. Μόλις ο χειριστής του αντιλήφθηκε την προσέγγιση των ελληνικών μαχητικών, άλλαξε εσπευσμένα πορεία.

Υπό στενή επιτήρηση πάνω από Σαμοθράκη και Θάσο

Παρά την αλλαγή πορείας, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, περνώντας από την ευρύτερη περιοχή της Θάσου και της Σαμοθράκης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τα ελληνικά F-16 διατήρησαν στενή επιτήρηση και πλήρη έλεγχο της κατάστασης, υποχρεώνοντας τελικά το τουρκικό UAV να στραφεί ανατολικά και να επιστρέψει προς τα παράλια της Τουρκίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, δεν προέκυψε κανένας κίνδυνος για το επιβατικό αεροσκάφος, καθώς η Πολεμική Αεροπορία είχε στήσει πλήρες πλέγμα ασφαλείας.

Τακτική κλιμάκωσης από την Άγκυρα

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν θεωρείται μεμονωμένη από το ελληνικό Πεντάγωνο, αλλά μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας της Τουρκίας να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο.

Η επιλογή της ευαίσθητης περιοχής της Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνει την τουρκική τακτική δοκιμής των αντανακλαστικών της ελληνικής αεράμυνας, με τις ελληνικές δυνάμεις να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ