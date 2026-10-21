Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο

Αναστάτωση σε πτήση από Ρόδο προς Ντίσελντορφ, όταν αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα – Το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τρεις άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην πτήση EW9631, στην οποία επέβαιναν συνολικά 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

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