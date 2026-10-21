Ποδονίφτης 1994: Από μια νύχτα καταστροφής σε μια ιστορική τομή για την Πολιτική Προστασία

Δεκαεπτά νεκροί, ανυπολόγιστες καταστροφές και ένα κράτος αντιμέτωπο με τις αδυναμίες του – Πώς η φονική πλημμύρα του 1994 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη θεσμοθέτηση της Πολιτικής Προστασίας

Η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη, στις 22 Οκτωβρίου 1994, δεν άφησε πίσω της μόνο 17 νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και εικόνες που χαράχτηκαν στη συλλογική μνήμη.

Ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τα σοβαρά κενά στον κρατικό μηχανισμό αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό για τη θεσμική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα.

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