«Πάμε όπως παλιά»: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων σε όλη την Αττική – Τα προβλήματα για τους επιβάτες

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από τα ξημερώματα η τηλεματική των λεωφορείων στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην ενημέρωση και την εκτέλεση των δρομολογίων.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει από τις πρώτες πρωινές ώρες στα αστικά λεωφορεία της Αττικής, καθώς το σύστημα τηλεματικής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η βλάβη εντοπίζεται από περίπου τις 3:00 τα ξημερώματα, με την έναρξη της σημερινής βάρδιας, με αποτέλεσμα η εκτέλεση των δρομολογίων να γίνεται με σημαντικές δυσκολίες.

Τι αναφέρει ο ΟΑΣΑ

Η κατάρρευση του συστήματος επηρεάζει την ηλεκτρονική εποπτεία των λεωφορείων. Σύμφωνα με πηγές του ΟΑΣΑ, πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα που βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο χακαρίσματος του δικτύου.

Η μη λειτουργία της τηλεματικής δημιουργεί προβλήματα τόσο στους οδηγούς όσο και στους επιβάτες, καθώς δεν υπάρχει η συνήθης δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οχημάτων και ενημέρωσης για την πορεία των δρομολογίων.

«Πάμε όπως παλιά – Υπολογίζουμε στο περίπου»

Επιβάτες περιγράφουν την ταλαιπωρία που επικρατεί από νωρίς το πρωί.

«Δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. Μέσα δεν ακούγονται οι στάσεις. Πάμε όπως παλιά. Υπολογίζουμε στο περίπου», αναφέρει χαρακτηριστικά επιβάτης. Στις ηλεκτρονικές οθόνες των στάσεων εμφανίζεται διαρκώς η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία», χωρίς να παρέχεται η συνηθισμένη ενημέρωση για τις στάσεις και την πορεία των δρομολογίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος. Οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της αποκατάστασης και τα αίτια της τεχνικής βλάβης.

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