Κεφαλονιά: Προπονητής διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Διώκεται επίσης για κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τις Αρχές τα στοιχεία του προπονητή στην Κεφαλονιά, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα που αφορούν ανηλίκους.

Πρόκειται για τον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1976 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Για ποιες πράξεις διώκεται

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, επίσης τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σύμφωνα με την ποινική δίωξη, οι πράξεις φέρεται να αφορούν ανήλικο που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράλληλα, αναφέρεται επιβαρυντική περίσταση, καθώς ο κατηγορούμενος ήταν γυμναστής και παρέδιδε μαθήματα σε ανήλικο.

Και κατηγορία για πορνογραφία ανηλίκων

Παράλληλα, ο προπονητής διώκεται για παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Στη δίωξη περιλαμβάνεται επίσης η επιβαρυντική περίσταση της παραγωγής τέτοιου υλικού από πρόσωπο στο οποίο είχε εμπιστευθεί ανήλικος για επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινά.

Γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του

Όπως αναφέρεται στη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, που αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η δημοσιοποίηση κρίθηκε πρόσφορη για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για την αποτροπή απειλής για τη δημόσια ασφάλεια σε σχέση με τα διερευνώμενα αδικήματα.

Οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710-28404, 26710-27841 και 26710-24441, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

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